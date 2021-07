Alberto Malesani, ex allenatore di Buffon al Parma, parla del ritorno in gialloblù del portiere ex Juve: “A Parma sono legato e questa di Buffon è una bella favola che chiude un cerchio. È il Siddharta di Parma, torna da dove è partito, è molto romantico. Farò la vendemmia a settembre. Se dovesse arrivarmi una proposta? Lasci perdere. Mi sa che non arriva, poi chissà. Vedremo” le sue parole a la Gazzetta dello Sport.