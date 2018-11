Ma cosa ci avrà la faccia di Malesani che non va? I capelli arruffati, la barba? Un regista inventivo l’avrebbe già ingaggiato per far Ulisse in una nuova Odissea. Diciamo che lui, la sua piccola odissea l’ha avuta, nella vita. Il, come una specie di Lacoonte avviluppato dai serpenti. E alla fine averla pagata, con l’oblio., dalla serie D con l’Audace San Michele, fino alla C1 col Chievo per arrivare, con quella “squadretta” di un “quartierino” stabilmente in serie A. A Firenze non convinse, lo pigliavano in giro (“Bene, bene…Male…sani”),Col Panathinaikos, emise in diretta impropèri liberatori e indignati di chi si sentiva ormai accerchiato.Insomma, un buon allenatore, anzi ottimo al cospetto di certi paragoni, se pensate a chi è arrivato ad allenare la Nazionale italiana e a rispuntare fuori per prontamente reimmergersi, a pagamento.Fotografato con un bicchiere di vino in mano, gonfio a causa di una cura con cortisone, MalesaniAncora oggi se ne rammarica. E fa una certa tenerezza. Certo, meglio l’oblio rispetto alla gogna selvaggia dei social, alle zanne anonime dei leoni da tastiera che prosperano nell’impunità garantita.Forse, Alberto, hai lanciato il tuo grido sommesso perché vorresti ritornare in pista o meglio sui campi, magari Chievo (ma non ti riprenderebbero, perché, nemmeno tanto in fondo, sei dell’Hellas, dei cui tifosi fosti cantore) o in B. Ma