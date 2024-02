Mali-Costa d'Avorio, le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Avanti con la Coppa d'Africa, avanti con Mali-Costa D'Avorio, gara valida per i quarti di finale. Le due nazionali vengono rispettivamente da una vittoria per 2-1 sul Burkina Faso (autogol di Tabsoba e rete di Sinayoko) e un passaggio ai rigori contro il Senegal (decisivo l'errore di Niakhate. Ci ha pensato Kessie a far vincere gli ivoriani col quinto rigore messo a segno). La squadra vincitrice affronterà la Repubblica Democratica del Congo in semifinale.



MALI-COSTA D'AVORIO, LE PROBABILI FORMAZIONI



MALI (4-3-1-2): Diarra; Traore, Kouyate, Niakate, Sacko; Coulibaly, Camara, Haidara; Doumbia; Traore, Sinayoko. CT. Chelle.



COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Aurier; Konan, Ndicka, Konan; Sangaré, Gradel, S. Fofana; Diakité, Krasso, Kossounou. CT. Faé.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il match sarà visibile in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma anche sull’app di Sportitalia in streaming su tutte le piattaforme: smartphone, pc e tablet. Il fischio d’inizio sarà alle 18.00 italiane allo Stade Olympique Alassane Outtara.



GLI ALTRI QUARTI DI FINALE

Alle 21.00 va in scena l’ultima gara dei quarti di finale tra Capo Verde e Sudafrica. La vincente andrà contro la Nigeria in semifinale.