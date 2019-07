Nonostante il mercato bloccato, in attesa di sviluppi sul fronte societario, la Sampdoria continua a portare avanti alcune operazioni da chiudere il prima possibile. Una ad esempio riguarda Ruslan Malinovskyi, il centrocampista del Genk destinato a sostituire Dennis Praet.



Importanti conferme dell'affare arrivano direttamente dalla società belga, per bocca del direttore tecnico del Genk ​ Dimitri de Condé: "Malinovskyi vuole andare in Italia. La Sampdoria ha fatto un’offerta rispettabile e deciso di accettare la nostra controfferta. La probabilità che parta - conclude il dirigente - è reale".