Quando Ruslan Malinovskyi, appena atterrato a Orio al Serio, aveva svelato di saper tirare delle punizioni a missile dritte in porta, molti degli addetti ai lavori e dei tifosi avevano storto il naso. Sì, perché a Bergamo-terra di gran lavoratori- contano tanto i fatti e molto poco le parole.



Ma, vedendo in campo il numero 18 nerazzurro in queste prime otto partite tra Serie A e Champions League, i più hanno capito che l'ucraino non aveva la lingua lunga, anzi, parlava benissimo il linguaggio del campo e interpretava alla perfezione il gioco gasperiniano. E se a qualcuno era rimasto qualche dubbio, dopo la gara di ieri sera in cui è sceso in campo con la maglia della sua Nazionale contro la Lituania, ora può dirsi smentito: la doppietta di Malinovskyi, due gol in mezzora senza contare il break di mezzo, è oro che cola. Non solo per come si è mosso in campo e per l'istinto di timbrare il cartellino in area piccola, ma per la fattura di entrambi i gol.



La gran botta di sinistro dopo la richiesta a gran voce dell'1-2 ai compagni, fa sognare mister Gasperini, così come la sua famosa punizione, dritta in rete ammaliando il portiere. L'Atalanta ha bisogno del suo talento tanto quanto del suo estro, sia da titolare per far rifiatare i Big davanti, che da rinforzo di lusso per cambiare l'inerzia delle gare. Bergamo attende con ancor più entusiasmo il suo ritorno e il suo primo gol in A con la maglia nerazzurra: magari sarà proprio una doppietta, dedicata alla compagna che lo renderà padre a breve.