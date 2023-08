Andrà via dal Marsiglia, oramai ci sono pochi dubbi. Ruslan Malinovskyi saluterà l'OM dopo solo sei mesi, il nuovo allenatore dei francesi, Marcelino, non punta su di lui e ha dato l'ok alla cessione. La conferma è arrivata oggi, con la scelta di non inserirlo nella lista dei convocati per l'andata del terzo turno di qualificazione di Champions League contro i greci del Panathinaikos. Il suo futuro è lontano dal Velodrome, magari in Italia dove l'ucraino dal piede sinistro detonante vorrebbe tornare, dove ha collezionato 142 partite e realizzato 30 gol tra tutte le competizioni con la maglia dell'Atalanta.



OFFERTA BESIKTAS - Le voci sul Torino hanno fondamento, ma al momento il club di Cairo non ha avuto contatti con il Marsiglia, si è limitato solo a fare una chiacchierata con gli agenti. A differenza del Besiktas, che secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, avrebbe presentato all'OM una proposta per un trasferimento in prestito a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 (lo scorso gennaio ha speso 10 milioni di euro più tre di bonus per portarlo in Francia). L'offerta d'ingaggio sarebbe superiore a quella del Toro e a quanto percepisce a Marsiglia, ovvero 375 mila euro lordi al mese, poco più di due milioni di euro netti all'anno, premi esclusi, fino al 2026. Malinovskyi per ora ha detto no, vuole solo il Torino.