Questi i principali episodi da moviola di Malmoe-Juventus. E' il portoghese Artur Dias l'arbitro della partita, valida per la prima giornata del gruppo H della Champions League. Tavares e Soares i suoi due assistenti. Al VAR Pinheiro assistito dal suo vice Godinho, Miguel il quarto uomo. Nessun precedente con la Juventus, solo con altre squadre italiane: 5 vittorie, un pari e 4 sconfitte.



PRIMO TEMPO

42' Contatto in area tra Lasse Nielsen e Alvaro Morata, lo spagnolo finisce giù: per Dias è rigore, il Var conferma.



SECONDO TEMPO

70' Annullato il gol a Kean: parte in offside sull'invito di Dybala.