Malore Bove, gli aggiornamenti LIVE: il giocatore è stato estubato, è sveglio e lucido

AFP via Getty Images

- Secondo gli ultimi aggiornamenti arrivati dall'ospedale, in mattinata il giocatore è stato estubato e ora è sveglio e lucido. Ricoverato in terapia intensiva, ha trascorso la notte risposando bene, nelle prossime 24 ore verranno effettuati nuovi esami per capire le cause del malore. In serata, invece, è atteso un nuovo bollettino per capire le condizioni di Edoardo.- L'arrivo dell'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino all'ospedale Careggi di Firenze dove è ricoverato Edoardo Bove.

- Dopo gli attimi di paura di ieri, stamattina la famiglia è al fianco di Edoardo all'ospedale Careggi. In arrivo anche la dirigenza e l'allenatore della Fiorentina.Momenti di terrore quelli vissuti domenica 1° dicembre allo stadio Franchi di Firenze: durante la partita delle 18 tra Fiorentina e Inter, con il gioco fermo per un gol annullato a Lautaro, Edoardo Bove è finito a terra per un malore. Il giocatore si era piegato per allacciarsi uno scarpino, si è rialzato, ha fatto qualche passo in avanti per poi accasciarsi a peso morto sul campo; intorno a lui panico generale tra compagni e avversari, che si sono subito resi conto della gravità della situazione.. Nella serata di domenica la Fiorentina ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni del centrocampista classe 2002: "Edoardo Bove si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. I primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio".