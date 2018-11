L’allenatore delè costretto allo stop con il: sospesa l’attività sportiva per il tecnico granata , non sarà in panchina nella sfida di lunedì sera contro i sardi, con lo stop deciso dallo staff medico a scopo precauzionale., dopo il malore, si è prontamente ripreso, ma ora dovrà svolgere ulteriori accertamenti e potrà allenare una volta svolti gli esami. Questo il comunicato ufficiale: "Il Torino Football Club comunica che l’allenatore Walter Mazzarri ieri ha avvertito un malore, di breve durata, dal quale si è prontamente ripreso. La Società e lo staff medico hanno deciso, a scopo prudenziale, di svolgere ulteriori approfondimenti. Per questa ragione il tecnico dovrà sospendere temporaneamente l’attività sportiva fino al completamento degli esami".