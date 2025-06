LEHTIKUVA/AFP via Getty Images

E' accaduto all'Helsinki Olympic Stadium, dove le due squadre si affrontano in una partita valida per le Qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026. Il gioco in campo lascia spazio alla paura, quando un tifoso in tribuna accusa un malore e la partita viene fermata per permettere i doverosi soccorsi.- Accade tutto poco dopo il 70' di gioco sul risultato di 2-1, poco dopo la rete di Kiwior che consente alla Polonia di accorciare (per la Finlandia goal di Pohjanpalo su rigore e poi Kallman)., difensore del Southampton e della Polonia, richiama l'attenzione degli staff medici delle due nazionali:. Lo conferma un annuncio dello speaker dello stadio.

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, mentre i tifosi delle due nazionali sono rimasti sugli spalti dell'Helsinki Olympic Stadium, in attesa di ulteriori comunicazioni sulle condizioni del tifoso e sulla possibile ripresa del gioco.- Dopo un'interruzione di circa mezz'ora, è arrivato l'annuncio più atteso: i medici hanno assistito e rianimato con successo il tifoso, la partita può ripatire. Le squadre sono rientrate in campo per un breve riscaldamento prima della ripresa del gioco, dall'80' sul risultato di 2-1 per la Finlandia. Il risultato non è più cambiato e al 101' (dopo 11 minuti di recupero) il match si è concluso con la sconfitta della Polonia.

