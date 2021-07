Grossa paura per Gaetano Curreri, storico musicista e cantautore 69enne che la scorsa notte ha avuto un malore mentre si esibiva sul palco a San Benedetto del Tronto. Il leader degli Stadio stava eseguendo “Piazza Grande” dell'amico Lucio Dalla quando ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dopo il grosso spavento la situazione appare più tranquilla, con Curreri fuori pericolo: “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati” scrivono sui social gli Stadio. Una buona notizia dopo la paura iniziale.