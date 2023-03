Matthew Guillaumier, centrocampista dell'Hamrun e della Nazionale di Malta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia:



"Sarà una partita difficilissima contro giocatori molto forti. Sappiamo che dobbiamo lottare su ogni palle portando avanti l'attitudine mostrata contro la Macedonia. Dobbiamo fare del nostro meglio per rendere il più possibile la gara difficile per l'Italia".