La Nazionale di Roberto Mancini torna in campo domenica 26 marzo alle ore 20.45 in casa di Malta. La sfida, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, sarà arbitrata dal fischietto bulgaro Georgi Kabakov. Con lui i connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov come assistenti e il quarto ufficiale di gara Nikola Popov. Al Var il tedesco Christian Dingert che avrà come assistente il bulgaro Dragomir Draganov.