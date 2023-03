L'Italia di Roberto Mancini stasera alle 20.45 allo Stadio Ta’Qali National affronta la nazionale di Malta di Michele Marcolini in una partita di qualificazione all'Europeo 2024, valida per la seconda giornata del Gruppo C. A dirigere la sfida ci sarà il fischietto bulgaro Georgi Kabakov. Con lui i connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov come assistenti e il quarto ufficiale di gara Nikola Popov. Al Var il tedesco Christian Dingert che avrà come assistente il bulgaro Dragomir Draganov.



Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



36' - Cartellino giallo per Di Lorenzo, colpevole di aver ostacolato una ripartenza offensiva di Malta



30' MANCA UN CALCIO DI RIGORE AGLI AZZURRI - L'episodio incriminato è alla mezz'ora di gioco. Cross al centro di Di Lorenzo, colpo a botta sicura di Grifo. Bonello si supera e respinge ma, sulla ribattuta, Mbong frana sul giocatore del friburgo, impedendogli di insaccare la rete del 3-0. Il contatto c'è e sembra netto ma il VAR decide di non intervenire dopo un breve check