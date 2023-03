Ripartire. Unica e sola parola d’ordine per gli Azzurri di Roberto Mancini, dopo la sconfitta subita allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per mano dell’Inghilterra. Il 2-1 degli inglesi non ha minato le certezze degli azzurri, chiamati a reagire ed a dare un’immediata svolta al proprio percorso nelle qualificazioni ad Euro 2024. Lo stesso CT ha sottolineato l’importanza della sfida di questa sera contro Malta: "Contro Malta è una di quelle partite in cui c'è tutto da perdere. I tre punti sono importanti, bisogna avere la massima concentrazione per non prendere nessun rischio. Sarò soddisfatto se andremo via da Malta con i tre punti, perché i tre punti contro Malta valgono come quelli contro l'Inghilterra". Fondamentale, quindi, trovare la via del successo al Ta’Qali National, nel pieno centro dell’isola maltese, alle ore 20.45. Dello stesso avviso non sarà il collega della panchina di Malta, quel Michele Marcolini, ex giocatore del Chievo, ben conosciuto al campionato di Serie A. La formazione isolana viene dalla sconfitta, sempre per 2-1, contro la Macedonia del Nord e desidera riscattarsi per non incombere nella nona sconfitta consecutiva contro l’Italia – mai battuta da Malta nei precedenti 8 incontri – e l’undicesima – sempre consecutiva – in una partita di qualificazioni agli Europei. Un Everest da scalare - come dichiarato dallo stesso Marcolini - un'impresa da realizzare.