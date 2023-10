"Mi aspetto un'Italia che avrà grandissima voglia di reagire a quello che sta succedendo fuori dal campo, noi italiani abbiamo sempre dimostrato di saperlo fare, siamo i migliori sotto questo aspetto. E sono certo che i ragazzi di Spalletti lo faranno". A parlare è il ct di Malta Michele Marcolini, che ha aggiunto a Sky: "Significa tanto questo stadio, alle volte il destino riserva della belle sorprese. Già la fortuna di giocare contro l'Italia è bellissima, farlo a Bari ancora di più, è la città mi ha cresciuto come uomo e come giocatore. Qui ho segnato anche il mio primo gol in Serie A"