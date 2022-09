La federcalcio di Malta comunica che Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di commissario tecnico della nazionale di calcio, in seguito a una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche.



L'allenatore italiano ex Varese, Palermo, Spezia, Bari e Ascoli ha dato piena disponibilità per l'accertamento dei fatti. In occasione della partita amichevole con Israele andrà in panchina il suo vice Davide Mazzotta.