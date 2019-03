Rischia grosso l'ex ciclista Mario Cipollini, che potrebbe finire presto a processo con l'accusa di maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie Sabrina Landucci, sorella dell'attuale vice-allenatore della Juventus Marco. Come riporta Il Corriere della Sera, per il prossimo 20 marzo è stata già fissata l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca, col pm Sara Paolino che, a indagini concluse, ha chiesto il rinvio a giudizio del due volte campione del mondo.



Nell'atto di conclusione delle indagini, il magistrato riferisce di "una serie di atti lesivi dell’integrità fisica e psichica dell’ex moglie con pugni, schiaffi, calci, con lesioni e minacce di morte" da parte di Cipollini. Ha pesato particolarmente la deposizione della signora Landucci sull'episodio verificatosi il 6 gennaio 2017: "Stavo lavorando come ogni giorno nel centro sportivo quando Mario mi ha aggredito davanti a colleghi e clienti. Mi ha afferrato il collo e poi mi ha sbattuto la testa contro il muro. Avevo lesioni, dolore sono dovuta andare al pronto soccorso. Ma più che le ferite a farmi male è stato quel gesto così violento. Ancora oggi sono sconvolta".