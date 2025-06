Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.Al TQL Stadium di Cincinnati va in scena una sfida delicata per il gruppo F, dopo i pareggi di entrambe le gare del primo turno. Per i gialloneri di Niko Kovac è già una gara cruciale per non fallire clamorosamente la qualificazione agli ottavi di finale.Tutte le informazioni su Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund:Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

: Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund: sabato 21 giugno 2025: 18.00 italiane: DAZN: DAZN: Williams; Mudau, Kekana, Lebusa, Modiba; Allende, Mokoena; Lucas Ribeiro, Adams, Matthews; Rayners.. Cardoso.: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.. Kovac.- La sfida tra Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

- Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Alessandro Iori.