Mamelodi Sundowns-Fluminense: formazioni, dove vederla in tv e streaming

si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.Dopo il pareggio con ile la vittoria contro l'allache guida il Gruppo F con 4 punti insieme ai tedeschi, basta un pareggio contro i sudafricani, terzi con tre punti. Il Mamelodi, di contro, in caso di vittoria sarebbe agli ottavi di finale.Tutte le informazioni su Mamelodi Sundowns-Fluminense:Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione: Mamelodi Sundowns-Fluminense: mercoledì 25 giugno 2025: 21.00 italiane: DAZN: DAZNWilliams; Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro, Matthews, Zwane; Rayners. All. Cardoso.Fabio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Hercules; Arias, Ganso, Serna; Cano. All. Renato Gaucho.Mamelodi Sundowns-Fluminense si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

DOVE VEDERE MAMELODI SUNDOWNS-FLUMINENSE IN STREAMING -Mamelodi Sundowns-Fluminense sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.La telecronaca della partita su DAZN è affidata ad Alberto Santi.