A casa Nargi-Matri la piccola Sofia l'ha combinata grossa. La showgirl ha fatto una storia Instagram mentre si sottoponeva a un massaggio tra cosce e fondoschiena, la figlia interviene con la battuta che ha fatto sorridere tutti: 'Mamma, hai il sedere un po' flaccido'. La Nargi sorride ma per punizione ha deciso di toglierli l'Ipad per qualche giorno, Matri si è perso la scenetta che ha potuto recuperare sul profilo Instagram della compagna. E i follower di Federica non sono troppo d'accordo con la figlia, anzi: approvano e apprezzano il fisico della Nargi a suon di like e commenti sotto ai suoi post.



