"Agli insulti cantati da individui così educati le cui madri saranno orgogliose di loro ...tu hai risposto ...sul campo nel miglior modo possibile ...uomo partita Sky ....e la mamma di zaniolo è’ così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro ...avanti così tu sei vita @nicolozaniolo"., risponde così su Instagram ai cori di cui lei e il figlio sono stati bersaglio, da parte dei tifosi della Lazio, durante il derby di domenica. Intervistata da sportmediaset, la mamma del talento giallorosso spiega il suo post: "Innanzitutto chi continua ad attaccarmi non ha capito il senso del mio post: io parlavo a mio figlio, e solo a lui; volevo sottolineare quanto avesse avuto le p...e , è stato il miglior è in campo nonostante questi cori maleducati. Non lo sto certo difendendo, non ne avrebbe bisogno; ma volevo ringraziarlo, mi rende orgogliosa. Volevo dirgli che ha le spalle larghe e che penso che possa affrontare qualunque cosa se non si fa scalfire da migliaia di persone che insultano sua madre".Insomma,