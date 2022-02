I commenti sulla vicenda Zaniolo sembrano non finire mai. Dopo le polemiche post gol annullato da Abisso in Roma-Genoa, anche il ct della nazionale femminile Milena Bertolini si era esposta sulla questione ("Va aiutato ed educato"). La mamma di Nicolò, Francesca Costa, sempre attica sui social questa mattina replica piccata con una storia su Instagram: "Troppo facile puntare il dito... ignorare è la cosa migliore" poi aggiunge "ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi e l'amore che dimostrate...questo messaggio è per voi".