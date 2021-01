Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla in vista della sfida contro l'Aston Villa: "Aguero non è ancora pronto, non so quando rientrerà dall'isolamento. Ci manca, abbiamo bisogno di lui. I numeri parlano chiaro, è il miglior attaccante della nostra storia e può vincere le partite da solo. I 4 anni di Gabriel Jesus al City? Ha sorpreso in molti aspetti, quando prendi un giocatore non sai mai come si inserirà. Ripeto, ci ha sorpreso in tanti aspetti ed è nell'età giusta per crescere ancora. E lui sa dove deve migliorare. Il momento della squadra? Stiamo giocando bene in certi frangenti ma dobbiamo migliorare. Il City si muoverà sul mercato a gennaio? No".