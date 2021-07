Bernardo Silva potrebbe lasciare il Manchester City. Secondo AS, l'esterno portoghese è uno dei principali nomi sulla lista dei partenti, anche per fare spazio all'eventuale acquisto record di Grealish. Il portoghese, nel caso dovesse lasciare l'Inghilterra, vorrebbe provare un'avventura in Spagna. Barcellona e Atletico Madrid sono i club che lo seguono più da vicino.