Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha commentato il successo sul Real Madrid nella semifinale d'andata di Champions League: "Nei primi 20 minuti siamo stati bravissimi per come abbiamo controllato la partita. Nel corso della sfida sembrava potessimo vincere con un risultato migliore, più largo, ma non siamo riusciti a sfruttare tutte le volte che ci siamo trovati in vantaggio. Giochiamo contro una delle migliori squadre del mondo, questa è la Champions. Abbiamo vinto noi, sono 90 minuti, ne restano altrettanti. I tifosi dovrebbero essere fieri di noi, è stata una gran bella partita da parte nostra".