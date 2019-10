Joao Cancelo, ex terzino di Inter e Juventus oggi al Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida di Champions contro l'Atalanta: "Sto ancora imparando il campionato inglese ma sono contento di aver giocato in quello italiano con due squadre molto forti. Guardiola? Da piccolo volevo essere il migliore nel mio ruolo e con questo allenatore posso farcela. L'Atalanta? Una delle migliori in Italia, molto fisica e tecnica con giocatori molto bravi. Domani sarà una partita spettacolare. Penso si contenderanno lo scudetto. Ieri l'Inter ha vinto contro il Sassuolo; l'ho vista in tv, è una squadra veramente forte. La Juve è sempre la Juve, ha vinto gli ultimi scudetti. Fino alla fine lotteranno per lo scudetto".