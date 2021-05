Manuel Estiarte, direttore della prima squadra del Manchester City, parla a Sky Sport prima della finale di Champions League contro il Chelsea: "E' un'emozione, un privilegio. Siamo qua. Chi l'avrebbe mai detto? Dopo un grande lavoro diventa un sogno. Adesso godiamocela. Condannati a vincere? Chi è che ci dà come favoriti? Non ci credo. In finale c'è tensione e nervisimo. Chi riuscirà a gestire queste tensioni nel miglior modo e far così sì il talento esca, vincerà la partita. La finale è fatta di dettagli. A volte giochi col freno a meno perchè le emozioni ti colpiscono. Bisogna saperle gestire".