Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato così dell'arrivo di Manuel Akanji al Manchester City: "Non potevamo vivere questo periodo con due soli difensori centrali, con questa mole di impegni di fronte a noi. Avevamo l'opportunità di prendere un giocatore con un anno di contratto residuo al Borussia Dortmund, con tanta esperienza in Germania e con la Nazionale svizzera. E' perfetto per quello che ci serve. E' veloce, molto bravo in costruzione, lo abbiamo visto quando abbiamo affrontato il Dortmund. Sono felice che sia qui, è un bene che ci sia competizione per i difensori centrali".