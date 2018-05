Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla dopo la fine della Premier League, individuando già il rivale numero uno: "Liverpool? In questa stagione sono stati competitivi e lo saranno di nuovo la prossima stagione. Non ci sarà solo il Liverpool, ma lo penso, il Liverpool per il suo modo di giocare andrà molto avanti. La prossima stagione sarà complicata, con United, Chelsea, Arsenal e Tottenham anche in lotta".