Non c'è nessuna clausola pro Real Madrid nel contratto di Erling Haaland con il Manchester City. Lo annuncia Pep Guardiola dopo la vittoria sul Copenaghen in Champions League: "Non è vero. Non c'è nessuna clausola rescissoria per il Real o altri club. Non possiamo controllare i rumors, non mi preoccupa quello che non posso controllare", riporta The Independent.