Manchester City eliminato ai quarti di finale di Champions League dal Lione, al termine del match Pep Guardiola commenta a Sky Sport: "In partite come queste non puoi commettere questi errori. Bisogna essere perfetti e non lo siamo stati. Adesso siamo delusi, dobbiamo fare un po' di vacanze per ricominciare e continuare insieme ai giocatori. Magari un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti e andare oltre, vedremo cosa succederà".