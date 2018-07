Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato del mancato arrivo al Manchester City di Jorginho, passato dal Napoli al Chelsea: "Non sono deluso. Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di passare al club in cui vogliono andare. Sia per lui che per noi sarebbe stato un errore se avesse deciso di venire qui, se in realtà voleva giocare ancora per Maurizio Sarri".