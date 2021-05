Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla a BT Sport prima della finale di Champions League con il Chelsea: "Vogliamo creare occasioni per vincere la partita e dobbiamo attaccare. Il Chelsea è bravo nella fase difensiva, noi siamo bravi nell'indole offensiva e abbiamo bisogno di tutti. La partita sarà lunga e il secondo tempo, ne sono quasi certo, sarà molto diverso dal primo. Sterling titolare per sorprendere i Blues? No, loro giocano con i tre dietro e i due larghi a tutta fascia e abbiamo bisogno di giocatori di quel tipo".