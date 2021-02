Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla dopo la vittoria sul Borussia Monchengladbach, nell'andata degli ottavi dei finali di Champions League: "Noi favoriti? Vedendo come ha giocato ieri il Bayern Monaco non credo proprio. Pensiamo a mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili per esprimere le loro capacità, il mio obiettivo ora è la gara contro il West Ham, poi se c'è qualcuno che ci reputa favoriti bene, lo accettiamo".