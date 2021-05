Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla a BT Sport prima della sfida con il PSG, semifinale di ritorno di Champions League: "Vogliamo vincere e non dobbiamo pensare al risultato di una settimana fa. Rodri e Cancelo in panchina per Fernandinho e Zinchenko, cambi tattici o questione di forma? E' il compleanno di Fernandinho e ho deciso di schierarlo (sorride, ndr). Tutti sono in grado di giocare, ho deciso di schierare questa formazione semplicemente per la squadra che voglio in campo. Mbappé in panchina e Icardi titolare? Icardi si muove bene in area, è forte negli ultimi undici metri. Mbappé è unico al mondo per la sua velocità, ma Icardi è un gran cannoniere: dobbiamo stare attenti perché sono tutti giocatori di altissimo livello".