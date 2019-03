Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola parla del futuro di Ilkay Gundogan: "Se non vuole restare deve andare, ma vorremmo che continuasse. L'ho detto prima: se vuole restare, parleremo e potremo firmare il nuovo contratto. Abbiamo fatto in pochi giorni con De Bruyne e altri giocatori, come Gabriel Jesus, ma lui non vuole firmare ora quindi aspetteremo: quando vorrà, ci saremo".