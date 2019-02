Illkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, scenderà in campo contro lo Schalke, tornando a Gelsenkirchen, dove è cresciuto: "Sono cresciuto a Gelsenkirchen-Hessler, dove vivevamo in un appartamento al piano terra. Avevamo due porte e il retro portava al cortile dove c'erano circa 20-25 garage. Mio fratello e gli amici usavano queste porte del garage come delle porte da calcio e giocavamo così tanto che le rompevamo. E mio padre ha dovuto poi ripararle. Lo facevamo arrabbiare e ci urlava dalla finestra, ma non lo ascoltavamo e continuavamo a giocare. Ci divertivamo tanto, giocavamo sempre sia con la pioggia che col sole. Ad eccezione del calcio nell'area della Ruhr non avevamo molti divertimenti".