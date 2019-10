I più audaci gli hanno affibbiato la poco felice etichetta di "Nuovo-Messi". Su di lui sono velocemente piombati i più grandi club d'Europa ma, stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, ci sarebbe il Manchester City in pole: stiamo parlando di Thiago Almada, trequartista argentino classe 2001 in forza al Vélez Sarsfield. L'Under 20 albiceleste, dal canto suo, ha recentemente dichiarato alla radio argentina La Red che "alla Play Station scelgo sempre il Manchester City" e che vorrebbe giocare in Europa perché "il calcio là è migliore".

Per lui i Citizens sarebbero pronti a investire una cifra vicina ai 12 milioni di euro anche se dal Sud America avvertono che per il nuovo talento argentino il Vélez potrebbe pretenderne oltre 18.