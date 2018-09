Aymeric Laporte, difensore del Manchester City, parla in vista della sfida di Champions League contro il Lione: "Prima di tutto sono molto felice di poter giocare gare come quella di domani con il Manchester City. Al tempo stesso, però, non sono soddisfatto perché voglio lavorare per mantenere sempre il posto in squadra. L'Olympique Lione? Abbiamo studiato bene il loro modo di giocare e lo conosciamo bene. L'assenza di Guardiola in panchina (squalificato, ndr)? Sappiamo cosa dobbiamo fare. Avremo Arteta a bordocampo che lavora con noi ogni giorno. E' un grande allenatore".