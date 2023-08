Ora ci siamo,. Secondo quanto riferito da Bild, gli inglesiper il difensore classe 2002, che è stato tolto dai convocati per il doppio test odierno contro St. Truiden e Altglienicke. Il nazionale croato nei prossimi giorni arriverà alla corte die lo farà con un record in tasca.. Come riporta il sito tedesco infatti, City e Lipsia hanno raggiunto l'accordo sulla base di, pagatodalal Leicester nel 2019. Nell'accordo con il City, inoltre, il Lipsia si è assicurato anche un'ulteriori nelle casse del club.- Gvardiol entra, qualcuno uscirà dal City per fargli spazio e questa può essere una buona notizia anche per la Juventus, perché l'indiziato numero è. Il centrale spagnolo non è una priorità per i bianconeri, che devono prima perfezionare qualche uscita nel reparto (su tutti,in seconda battuta mentre perservono offerte irrinunciabili), ma il suo nome resta tra i nomi osservati e potrebbe scaldarsi nella seconda metà di agosto. A patto che, prima, Laporte non si accasi altrove e le possibilità non mancano: ilè da tempo sulle sue tracce, ora c'è anche l'che sogna il grande ritorno.