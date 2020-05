Riyad Mahrez, attaccante algerino del Manchester City, intervistato dal Guardian: “Questo sicuramente può essere un buon momento per vincere la Champions League. Del resto, non ci manca niente: abbiamo una società solida alle spalle, una grande squadra, l'allenatore. Insomma, tutto per riuscire a centrare questo obiettivo. Non so se siamo i migliori, ma sicuramente abbiamo le carte in regola per arrivare a mettere le mani sul trofeo. Tutti vogliono vincere la Champions, ma non tutti possono permetterselo. Sarà una grande sfida fino alla fine". Infime: “La pandemia? E’ stato un periodo un po' lungo, ma adesso stiamo tornando ad allenarci. Piano, piano ritroveremo la forma migliore".