Dopo l'infortunio di De Bruyne, il Manchester City ha bisogno di un centrocampista offensivo, proprio per questo dovrebbe rilanciare nei prossimi giorni per Lucas Paquetá. Il West Ham fa muro per il brasiliano ex Milan, ma se il City dovesse avvicinarsi a quota 100 milioni potrebbe convincersi a lasciar partire il suo giocatore.