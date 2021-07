Si riaprono i discorsi sul, con. Il Daily Mail ha svelato oggi il testo di una comunicazione inviata da un dirigente del team sponsorizzazioni diad un responsabile commerciale operante nel settore 'partnership' del club inglese, dalla quale si evincono alcune- "Caro [Xxx] … sembra esserci un po’ di confusione su un saldo in sospeso della quota di sponsorizzazione per la stagione 2010/11". I nomi di mittente e destinatario vengono omessi per privacy dal giornale britannico. La mail prosegue:Vi chiedo di chiarire questo punto al vostro reparto contabilità e confrontarvi direttamente con l’EAA a tempo debito. Cordiali saluti".- Come spiega il Daily Mail dunque, il Man City ha inviato a Etihad una f, "un’agenzia governativa specializzata incaricata di fornire consulenza politica strategica al presidente del Consiglio esecutivo di Abu Dhabi, Sua Altezza lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti", come si legge sul sito della società. Appare dunque che Etihad non stesse versando gli importi che il City stava fatturando,. L'ultima mail getta nuove ombre, con i documenti svelati da Football Leaks e da altri giornali che suggeriscono come delle violazioni siano state effettivamente commesse. Più di due anni fa la Premier League ha annunciato un'indagine, finora ritardata dalle azioni del City in tribunale, mentre la UEFA aveva condannato il City all'esclusione dalle Coppe europee, ma il TAS aveva ribaltato la sentenza.