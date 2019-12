Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, parla del momento difficile dei Citizens: "Dobbiamo essere forti e andare avanti. Siamo a dicembre, siamo soltanto a metà della stagione - spiega ai microfoni di Sky Sport -. La Champions non è un'ossessione, è un torneo dove serve anche un po' di fortuna. Certo bisogna giocare bene, ma poi ci sono sempre gli episodi, l'errore del giocatore o dell'arbitro che ti possono far perdere la partita, noi sappiamo che se facciamo bene prima o poi la potremo vincere, ma non pianifichiamo mai la stagione per vincere la Champions".