Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, ha parlato a RAC1 del futuro di Erling Haaland: "Penso che sia felice al City. Il futuro si vedrà. È un giocatore che ha numeri straordinari non solo perché segna gol ma perché si è adattato bene al club, alla città. Penso che resterà qui per molti anni".



GUARDIOLA - "È una star, resterà qui finché vorrà e spero che sia per molti anni".



BERNARDO SILVA - "Noi non facciamo rumore, da qui non è trapelato nulla. Ci sono state tante copertine su un suo approdo al Barcellona, ma non c'è niente da dire. Se qualcuno vuole andarsene, la porta è aperta. Nessuno ha messo ostacoli, è una cosa ridicola".