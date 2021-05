“Parma vi schifa”. Giocatori, dirigenti e staff hanno trovato questa scritta al loro arrivo nel centro sportivo di Collecchio questa mattina, al risveglio da una notte probabilmente insonne. Era questione di tempo, si sapeva, ma. È arrivata a quattro giornate dalla fine, quasi a non voler prolungare l’agonia diper i gialloblù. I ragazzi di D'Aversa hanno fatto soltanto 20 punti in campionato fin qui, uno solo in più del 2015, l’anno del fallimento: in quel caso però, giocatori ed allenatore avevano diverse attenuanti, su tutte il mancato pagamento degli stipendi. Eppure, non tutto il male viene per nuocere. Ora bisogna ripartire in fretta e a Parma sanno come si fa.Da quando, nel 1990, il Parma di Nevio Scala conquistò per la prima volta la Serie A, i gialloblù erano retrocessi solo due volte, 2008 e 2015, entrambe più o meno direttamente riconducibili ad un fallimento societario. Anche in questo caso, dietro alla retrocessione, c’è una motivazione societaria: qui, però, non si tratta di un fallimento, bensì di una rinascita.. A Liverani, arrivato a luglio per portare in Emilia il calcio spumeggiante, anche se poco redditizio, mostrato a Lecce, è stata affidata una squadra costruita per il catenaccio di D’Aversa. Il DS Carli, arrivato anche lui in estate al posto del dimissionario Faggiano,. L’inesperienza è dunque la chiave di questo fallimento del Parma, sia a livello di proprietà che in campo. Ora, però, con una stagione in più sulle spalle, ci sono tutti i presupposti per crescere.Il futuro di tanti giocatori è in bilico. I tre trascinatori, la spina dorsale delle ultime due stagioni,, quest’anno sono parsi un po’ svuotati e a fine stagione. Fra chi è certo di partire ci sono anche coloro che sono arrivati in prestito, secco o con obbligo in caso di salvezza:. Infine,potrebbero avere mercato in A o all’estero e, soprattutto,: Sepe, Osorio, Cyprien, Hernani, Brugman, Kurtic, Pellè, Grassi, Inglese sono solo i più importanti. In questo caso. Chi invece sembra convinto di restare è, che ha recentemente dichiarato di avere 3 anni di contratto e di essere molto contento in EmiliaQuestedevono necessariamente essere utilizzate al meglio da D’Aversa per. Sarà necessario cercare di chiudere con dignità, ma anche, ma a cui non è stata data la possibilità di mettersi in mostra con continuità. Sele enormi aspettative che erano riposte su di lui. È vero anche che è stato schierato praticamente ovunque fuorché nel suo ruolo naturale: davanti alla difesa. Questo è il nodo più importante da sciogliere, ma ci sono altri ragazzi il cui futuro è incerto, e bisognerà decidere se puntarvi o meno:. Infine, sarebbe il caso di dare qualche minuto anche aiLa rinascita del Parma passa anche dai cambiamenti nell’organigramma. Sono recentemente arrivate due figure di spessore internazionale e con esperienze importanti in Italia, come il DT, ex Torino, Juve, Milan, Novara, Manchester Utd e Zenit, e il suo braccio destro, con un passato nel marketing di Milan e Ferrari., non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la filosofia di gioco offensiva su cui Ribalta vuole fondare il suo Parma., che in questa stagione ha speso 72 milioni, ne riceverà 25 dal paracadute e ne spenderà ancora molti., sia radicato nlle tradizioni antichissime di una delle città più affascinanti d’Italia, che proiettato verso il futuro., il cui ambizioso progetto è già stato presentato. Sarà il regalo di Krause alla città, l’ennesimo gioiello che ne andrà ad impreziosire l’elegante centro storico., ma quello verrà da sé. I parmigiani si abituano facilmente alla Serie A e, se alla prima stagione il Tardini fa il tutto esaurito ogni domenica, la partecipazione va sempre un po’ a scemare negli anni successivi (il 2021 ovviamente ha una storia a sé stante).quindi, covid permettendo,. Ora c’è delusione, è normale, ma la retrocessione non è una notizia così terribile. Forse era addirittura necessaria per permettere al disegno di Krause di prendere forma con più calma.