Man, parla l'agente: "Ora resta al Parma, ma se arriva il Bayern Monaco..."

L'inizio di stagione dicon ilè stato davvero di grande impatto, tanto che diversi top club lo hanno inserito nella lista dei desideri per quanto riguarda un possibile colpo a centrocampo. Ci ha, però, pensato il suo agente, Ioan Becali, a spegnere momentaneamente le voci di mercato, in un'intervista concessa a Fanatik.ro. Di seguito le dichiarazioni:"Il Parma si gioca la sua permanenza in Serie A e ha dato dei nuovi contratti sia a Mihaila che a Man. Come posso parlare di una cosa del genere quando non so se il Parma resterà in Serie A?. Poi se il Parma funziona probabilmente contribuiscono anche i giocatori, no? Arriveranno le offerte al club.. Poi potremo parlare di alcune proposte future.

. Hanno un presidente che gli ha dato quello che chiedevano, una società che ha speso più di tutte le altre, ha preso questo club da 0. È una vergogna che si prendano gioco dei soldi della proprietà. Non esiste altro club che paghi all’ora e al giorno perfetto e che dia anche i soldi in anticipo, se il giocatore ne ha bisogno.. Se ci fosse un po’ di verità la prossima estate, tanto meglio, ma fino alla prossima estate Man ha tutto il tempo per dimostrare quanto vale con la Nazionale e con la squadra di club. Quali opportunità migliori e più importanti si possono desiderare?”.