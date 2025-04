Man United, Amorim: "Zirkzee, stagione finita. Onana? Prendo io le decisioni"

L'infortunio diè grave e chiude in anticipo la sua stagione. Problema al tendine del ginocchio sinistro per l'attaccante olandese ex Bologna, un infortunio che lo terrà fuori dai giochi fino alla prossima annata.Lo ha confermato, tecnico del, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lione nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League: il portoghese ha fornito aggiornamenti anche su altri infortunati e sul portiere, bersaglio di numerose critiche.- "E' fuori per tutta la stagione. Non giocherà più in questa stagione, prepariamolo per la prossima. È dura per lui, soprattutto in questo momento. Sta migliorando sotto tutti gli aspetti ed è difficile per qualsiasi giocatore fermarlo".

- "Tornerà comunque in questa stagione".- "E' fuori per questa partita a causa di un piccolo problema in allenamento, dopo un contatto con un compagno di squadra".- "E' tornato ad allenarsi, ma non è a disposizione per questa gara".- "Penso che questo mese non sia pronto, speriamo di averlo nuovamente in questa stagione".- "Penso di essere la persona giusta per allenare la squadra e la penso allo stesso modo per André. Quando ho preso questa decisione lo scorso fine settimana, ne ho parlato prima con Andre. È importante per me spiegare al giocatore cosa penso. A volte sono le mie sensazioni come allenatore a influenzare la mia decisione più di quello che mi dicono. Ne parlo, ma alla fine è una mia decisione. Sì, ho sicuramente questa sensazione. La squadra è la cosa più importante. Non metto Andre perché penso che meriti di tornare a competere, penso alla partita perché è davvero importante per noi".