Attorno all'attaccante del Manchester United e della nazionale brasilianasi è letteralmente scatenato il caos. La sua storica ex,ha affermato in un'intervista concessa a UOL in Brasile, con tanto di screenshot e conversazioni pubblicate, diGabriela ha confermato di essere stata aggredita anche mentre era incinta, e che nel corso degli anni ha ricevuto una testata, un pugno in petto che le ha lussato una delle protesi mammari e addirittura un taglio al dito della mano quasi fino all'osso per pararsi da un bicchiere lanciatole addosso. Comportamente per cui esisterebbero anche delle prove fotografiche e cheNel corso dell'Intervista la Cavallin ha anche affermato che la prima volta in cui Antony fu aggressivo nei suoi confronti fu l'1 giugno 2022 mentre era incinta e in vacanza in brasile con Antony che l'ha messa in macchina e ha minacciato di lanciarla fuori dal veicolo lanciato in movimento a tutta velocità.: "Per rispetto nei confronti dei miei tifosi, dei miei amici e delle mia famiglia, mi sento obbligato aFin dall’inizio ho affrontato la questione con serietà e rispetto, fornendo i dovuti chiarimenti alle autorità. C’è un’inchiesta in corso e quindi non posso rendere pubblico il suo contenuto.La mia relazione con Gabriela è stata tumultuosa, con offese verbali da ambedue le parti, ma non ho mai aggredito nessuno fisicamente. In ogni testimonianza o intervista, lei offre una versione differente delle accuse.per chiarire tutto ciò di cui hanno bisogno. Sono convinto che le indagini riveleranno la verità riguardo la mia innocenza”.Il caos scatenato in Brasile da questa intervista e dalla risposta di Antony ha però costretto la federcalcio brasiliana a prendere una posizione sul giocatore che era stato convocato in questa sosta nazionale per le partite della Seleçao. E l'esclusione con sospensione dalla nazionale finché il caso non sarà chiarito è stata la scelta più ovvia: